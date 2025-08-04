Вильфанд рассказал, какая температура будет в Москве в конце недели

Вильфанд рассказал, какая температура будет в Москве в конце недели Вильфанд: температура в Москве в конце недели может опуститься ниже 20 градусов

Температура днем в диапазоне от +19 до +24 градусов прогнозируется в Москве с четверга, 7 августа, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это нельзя считать похолоданием, скорее — приближением к температурной норме.

В четверг в Москве произойдет существенное понижение температуры. И до конца недели уже будет от 19 до 24 градусов. Но это не похолодание, температура приблизится к норме: прогнозируется на 1 градус ниже, — сказал он.

В Санкт-Петербурге начало недели будет преимущественно без осадков, температура составит +26–+29 градусов, отметил Вильфанд. Со среды температурный фон станет ровнее, примерно +23–+25 градусов, осадков тоже не ожидается.

Ранее сообщалось, что жаркая погода может привести к набору лишних килограммов. Исследование Университета Аделаиды показало, что риск ожирения возрастает при температуре выше 30 градусов. Ученые обнаружили связь между жарким климатом и уровнем ожирения среди жителей. Особенно сильно влияние жары ощущается в холодных регионах и среди пожилых людей.

Тем временем известные стилисты — Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди — назвали льняные брюки лучшей одеждой в жару. Они заняли первую строчку в списке подходящих вещей. Помимо этого, эксперты отнесли к комфортной для жарких дней одежде платье-трапецию без рукавов и юбку в пол.