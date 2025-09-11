Драка из-за лезгинки и школьница на коленях: главные ЧП дня

В Приморье произошла драка из-за этнических танцев на улице, в Ижевске завели дело против банды скинхедов, под Костромой группа подростков избила 12-летнюю сверстницу — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

В Приморье подрались из-за лезгинки

Во Владивостоке произошла массовая драка после лезгинки. По данным Telegram-канала Amur Mash, в драке участвовали несколько десятков мужчин. Предположительно, среди них были и иностранцы, гражданство которых не раскрывается.

На снятой очевидцем записи видно большое число людей, а также автомобили скорой помощи и полиции. Всех участников драки доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В Ижевске поймали скинхедов

В Ижевске под суд могут пойти подростки из банды скинхедов. В одном из ультраправых Telegram-каналов появилось сообщение о серии уголовных дел, возбужденных в отношении группы молодых людей в Ижевске, идентифицируемых как националистически настроенных скинхедов.

Впервые группа скинхедов привлекла внимание правоохранительных органов после инцидента, который произошел в феврале 2024 года возле торгового центра «Радуга», где участники вступили в драку с компанией местных жителей.

В апреле 2024 года, по данным того же источника, несколько участников группы совершили нападение на уроженцев стран Центральной Азии. При этом одному из потерпевших был нанесен тяжелый вред — проломлена голова. Этот инцидент, по словам информанта проекта NVMP, стал поводом для задержания и последующего ареста агрессоров.

Кроме того, есть подозрения, что участники банды шантажировали педофилов, которым устраивали подставные свидания с несовершеннолетними.

Девочку избили 11 подростков

В Костромской области 11 подростков избили 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в городе Нерехте, расположенном в юго-западной части региона. Школьницу избили и заставили встать на колени для извинений, при этом все снималось на телефон. Позже четырехминутное видео с издевательствами попало в соцсети.

«Я тебя живой закопаю. Только попробуй кому-то пожаловаться. Я тебя утоплю. Поверь. <…> Ботинки сейчас будешь вылизывать. Она кровью изляпала их. <…> У тебя [лицо] будет всмятку», — говорит девочка-агрессор за кадром.

Мать пострадавшей 8 сентября обратилась в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников избиения и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку.

11 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении школьницы. Также он потребовал от главы следственного управления отчитаться о ходе разбирательства.

