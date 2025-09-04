Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту

Салат из крабовых палочек — это сытная и нежная закуска, которая придется по вкусу всей семье. Делимся традиционным рецептом крабового салата с рисом, яйцом и кукурузой.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Кукуруза консервированная — 150 г

Рис белый — 1 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Лук, петрушка, укроп — несколько стеблей

Соль — щепотка

Способ приготовления

Посолите воду и варите рис до готовности (потребуется 20–25 минут). Яйца сварите вкрутую и измельчите соломкой после остывания. Измельчите крабовые палочки, кусочки должны быть около 5 мм в ширину. Нашинкуйте зелень. Соедините в кастрюле, добавьте рис. Слейте аквафабу из кукурузных консервов, всыпьте кукурузу в кастрюлю. Добавьте майонез, перемешайте. Уберите в холодильник настаиваться. Салат с крабовыми палочками готов!

