15 августа 2025 в 09:47

Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске

ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину перед саммитом на Аляске увеличился на 1 процентный пункт за неделю и составил 78%, показывают результаты опроса фонда «Общественное мнение». В нем принимали участие 1,5 тысячи граждан. Из них 79% считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (79% — плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — сказано в сообщении соцслужбы.

Положительно работу правительства оценили 53% опрошенных (+2 п. п.). При этом 58% уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (+ 1 п. п.).

Уровень поддержки политической партии «Единая Россия» равняется 43% (+3 п. п.), КПРФ — 8% (-1 п. п.), ЛДПР — 11% (+1 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 4% (+2 п. п.), «Новых людей» — 4% (+1 п. п.).

Ранее пресс-служба ВЦИОМа сообщила, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.

Владимир Путин
опросы
доверие
россияне
