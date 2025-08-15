Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске

Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске Степашин: Путина и Трампа ждет откровенный и честный разговор на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут честный и откровенный разговор в ходе встречи на Аляске, заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. По его словам, обмануть российского лидера не удастся.

Я думаю, эта встреча будет откровенным и честным разговором, — сказал Степашин.

Он добавил, что Россию уже обманули Минскими соглашениями. Россия и президент «сделали выводы, в том числе из обмана европейцев», считает Степашин. По его мнению, все будут с нетерпением ждать итогов встречи.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся у мемориального кладбища возле военной базы Элмендорф — Ричардсон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это место выбрано не случайно. Здесь покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, которые погибли в 40-е годы при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.