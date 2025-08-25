Китайские ученые создают установку для выработки энергии на высоте 1,5 км Китай готовит к испытаниям первый воздушный ветрогенератор мегаваттного уровня

Китайские инженеры объявили о подготовке к испытаниям первого в мире воздушного ветрогенератора мегаваттного класса, сообщает South China Morning Post со ссылкой на главного технического директора Beijing SAWES Energy Technology Вэна Ханькэ. Установка S1500 мощностью 1 МВт способна подниматься на высоту до 1,5 км и использовать более мощные воздушные потоки, производя в десятки раз больше энергии, чем традиционные наземные турбины.

Установка напоминает дирижабль. Она рассматривается как возможное решение для зон стихийных бедствий и отдаленных районов, где нельзя использовать традиционные источники энергии

Высотный ветер — мощный и практически неиспользуемый источник энергии. На высоте 1500 м скорость ветра в три раза выше, чем на поверхности, — заявил Вэн Ханькэ.

Это позволяет вырабатывать в 27 раз больше электроэнергии. Традиционные наземные турбины ограничены пределами 200 м от поверхности Земли. Инновационная система использует аэростат с гелием для подъема на заданную высоту электрогенерирующего оборудования.

