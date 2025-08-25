«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания

Недержание мочи лечится медикаментозно и с помощью поведенческой терапии, заявил aif.ru пластический хирург, врач-андролог Михаил Павлюк. При этом до 40% женщин после 40 лет сталкиваются с данной проблемой. Врач объяснил, что лечебная практика определяется в зависимости от типа недержания.

Крайне важным аспектом подготовки является верная диагностика типа недержания, что не всегда просто, — подчеркнул Павлюк.

По словам специалиста, от этого зависит эффективность и результат лечения. Пациенту следует пройти уретроцистоскопию, комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) и УЗИ мочеполовой системы.

Гиперактивность мочевого пузыря наиболее эффективно поддается медикаментозному лечению при изолированной форме заболевания и при смешанном типе. Энурез можно побороть поведенческой терапией и медикаментозно. Стрессовый тип и недержание из-за травмы сфинктера лечится исключительно хирургическим вмешательством.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что повышенная сонливость в дневное время и ночные пробуждения в туалет могут указывать на апноэ во сне. Другой симптом может выражаться в виде повышенного артериального давления по утрам.