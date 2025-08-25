Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:46

«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания

Врач Павлюк: недержание мочи лечится медикаментозно и поведенческой терапией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недержание мочи лечится медикаментозно и с помощью поведенческой терапии, заявил aif.ru пластический хирург, врач-андролог Михаил Павлюк. При этом до 40% женщин после 40 лет сталкиваются с данной проблемой. Врач объяснил, что лечебная практика определяется в зависимости от типа недержания.

Крайне важным аспектом подготовки является верная диагностика типа недержания, что не всегда просто, — подчеркнул Павлюк.

По словам специалиста, от этого зависит эффективность и результат лечения. Пациенту следует пройти уретроцистоскопию, комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) и УЗИ мочеполовой системы.

Гиперактивность мочевого пузыря наиболее эффективно поддается медикаментозному лечению при изолированной форме заболевания и при смешанном типе. Энурез можно побороть поведенческой терапией и медикаментозно. Стрессовый тип и недержание из-за травмы сфинктера лечится исключительно хирургическим вмешательством.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что повышенная сонливость в дневное время и ночные пробуждения в туалет могут указывать на апноэ во сне. Другой симптом может выражаться в виде повышенного артериального давления по утрам.

врачи
заболевания
лечение
хирурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.