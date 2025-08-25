Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:30

Жена актера из «Полицейского с Рублевки» раскрыла правду о его состоянии

Супруга онкобольного актера Романа Попова рассказала об ухудшении его состояния

Роман Попов Роман Попов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Состояние 40-летнего актера Романа Попова, известного по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Остаться друзьями», резко ухудшилось, сообщила его супруга Юлия. В эфире программы «Звезды сошлись» она отметила, что у Романа отнимается левая сторона тела — он едва чувствует руку и с трудом передвигается.

Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас, — рассказала Попова.

Она отметила, что онкологию у мужа диагностировали в 2018 году. После перенесенной операции он продолжил сниматься и наблюдаться у врачей. Недавно после съемочного дня у него произошел приступ. В больнице актеру поставили диагноз — четвертая степень рака мозга.

Ранее Попов в своем Telegram-канале сообщил, что организует сбор средств. Супругам даже пришлось выставить на продажу дом, который они строили последние пять лет. Артист признался, что ничего не видит правым глазом, а также почти лишился слуха. Несмотря на свое состояние, Попов надеется вернуться к съемкам в ближайшие месяцы.

