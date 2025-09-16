Взрывы в Приморье, маньяк в Подмосковье, три трупа на Кубани: главные ЧП

Взрывы в Приморье, маньяк в Подмосковье, три трупа на Кубани: главные ЧП

В Сергиевом Посаде завелся маньяк, в Приморье с утра слышали серию взрывов, в Краснодарском крае ревнивец убил и сжег тела троих человек — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

В Подмосковье завелся маньяк

В Сергиевом Посаде неизвестный мужчина напал на двух женщин, сообщает aif.ru. Первая жертва — туристка с Чукотки. Ранним утром она возвращалась из магазина и, открывая подъезд магнитным ключом, заметила идущего за ней мужчину в черной утепленной куртке с голым торсом и белым пакетом в руках.

Он бросился вслед, зажал ей рот и удерживал две минуты, пока она кричала. На крики прибежали ее муж и его брат — преступник сбежал, споткнулся, но скрылся в кустах.

Полицию не вызвали: знакомые считают, что без грабежа или факта изнасилования толку не будет. Вторая жертва — местная жительница — сообщила, что месяц назад тот же мужчина преследовал ее после магазина, угрожая ножом.

Она успела убежать в другой магазин и попросила парней проводить ее домой. По данным издания, камеры зафиксировали нападение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке гремели взрывы

Утром во Владивостоке у административных зданий с парковками рядом с поселком Щитовая прогремели взрывы. При въезде было замечено скопление спецслужб и карет скорой помощи.

После инцидента военные и полиция проверяли машины перед бухтой. По словам водителей, на посту в районе Щитовой останавливали почти всех.

Причиной взволновавших горожан громких звуков позднее назвали инцидент в районе административных сооружений с автопарковками.

«Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования», — заявили в правительстве региона.

В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. Угрозы безопасности населению нет, заверили власти.

Мужчина убил и сжег трех человек

В городе Новороссийске задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 52-летней жены, ее 52-летнего знакомого и 16-летней девушки.

«В ходе совместной работы следователей краевого управления СК во взаимодействии с сотрудниками полиции было установлено, что к убийству женщины, ее знакомого, а также несовершеннолетней девушки причастен 61-летний супруг погибшей, который задержан следователем СК», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как теперь установило следствие, 10 сентября 61-летний подозреваемый повздорил с супругой, с которой находился в бракоразводном процессе.

Ссора переросла в конфликт с женой и ее знакомым, находившимся в доме. Злоумышленник взялся за топор и убил супругу с ее новым избранником. Затем он расправился с племянницей.

Наутро он вывез тела в лесополосу, закидал покрышками, поджег, а затем закопал под землей и скрыл ветками, пытаясь замести следы.

Читайте также:

«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

Папа ответит за это: Интерпол вернул в Россию изнасиловавшего сына педофила

«Переломаю колени»: ревнивец с молотком избил жену, залив подъезд ее кровью

Вывезли в гаражи и избили: «Русская община» требует наказать вымогателей

Израсходованная смазка у вожатого: диджея санатория подвели под следствие

В прошлый раз была 15-летняя: «блатного» мигранта обвинили в изнасиловании