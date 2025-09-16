Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка CNN: мать обвиняемого Робинсона первой опознала его по фото в новостях

Мать предполагаемого стрелка Тайлера Робинсона сыграла ключевую роль в его опознании после трагических событий, заявил прокурор округа Юта Джефф Грей. По его словам, именно она первой обратила внимание на сходство подозреваемого со своим сыном.

На пресс-конференции Грей сообщил, что вечером 11 сентября 2025 года Тайлер Робинсон явился в офис шерифа для сдачи властям в сопровождении родителей и друга семьи. Именно бдительность родных привела к тому, что молодой человек решил добровольно сдаться правоохранительным органам.

Увидев в новостях фотографию разыскиваемого стрелка, женщина заметила его поразительное сходство с собственным сыном. Она позвонила ему и спросила, где он. Робинсон заявил, что болеет и весь день провел дома.

Мать Робинсона выразила мужу обеспокоенность тем, что подозреваемый стрелок похож на Робинсона. Отец Робинсона согласился с этим, — уточнил прокурор Грей.

Ранее сообщалось, что власти Юты выдвинули официальные обвинения в умышленном убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Обвиняемому Тайлеру Джеймсу Робинсону грозит смертная казнь. Его будут содержать в тюрьме без права на освобождение под залог.