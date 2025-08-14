«Их не вернуть»: в Колумбии заявили, что тела наемников невозможно опознать

Украинская сторона систематически уклоняется от компенсационных выплат родственникам погибших наемников, заявил в беседе с РИА Новости бывший колумбийский военный Альфонсо Мансур, изучающий данную проблему. Эксперт в ходе исследовательской поездки в Луцк выяснил, что неопознанные останки колумбийских бойцов становятся формальным основанием для отказа в страховых выплатах.

Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию, — приводит издание слова Мансура.

По словам исследователя, страховые компании используют юридическую лазейку, отказываясь компенсировать семьям погибших, когда тело невозможно идентифицировать или найти. Ситуация усугубляется тем, что многие наемники погибают в зонах активных боевых действий, где поиск и эвакуация тел затруднены.

Ранее сообщалось, что наемники Вооруженных сил Украины из Колумбии и Польши собрались у границ России. Военный эксперт Василий Дандыкин указывал, что среди них также могут присутствовать бойцы с Ближнего Востока и перебежчики из РФ и Белоруссии. Не исключено, что Украина использует эти формирования как «расходный материал».