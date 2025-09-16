Празднование Дня города в Москве
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку

В Пскове осудили черного копателя за хранение боеприпасов времен ВОВ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Пскове осудили черного копателя, который нашел блиндаж времен Великой Отечественной войны и хранил боеприпасы у себя дома, сообщает Lenta.ru. Мужчину признали виновным по статьям 222.1 и 222 УК РФ, связанным с незаконным оборотом взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как установил суд, летом 2024 года обвиняемый находился в лесу неподалеку от Пскова, где обнаружил блиндаж с патронами, снарядами и другими опасными находками. Все это он перенес в подвал своего дома и хранил до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Экспертиза подтвердила пригодность к использованию части изъятого: осколочно-зажигательного снаряда, пороха и 18 патронов. По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с контролем службы исполнения наказаний. Изъятые предметы, включая металлоискатели, было решено уничтожить.

Ранее в лесу недалеко от Калининграда местный житель обнаружил тело 26-летнего военнослужащего. Погибший лежал лицом вниз в куртке на голом торсе и штанах, вероятно, несколько дней. На место прибыли скорая помощь и военная полиция, которые подтвердили смерть и установили личность мужчины по документам.

