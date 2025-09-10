Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего В Калининградской области мужчина нашел в лесу тело военнослужащего

Россиянин нашел в лесу неподалеку от Калининграда тело военнослужащего, сообщил портал «Клопс» со ссылкой на экстренные службы области. Инцидент произошел днем 7 сентября. Житель Малого Васильково шел по тропе в лесополосе позади домов, недалеко от улицы Юбилейной.

Мужчина обнаружил человека, который лежал лицом вниз. Молодой человек был в куртке, надетой на обнаженный торс, и в штанах. По данным портала, он мог пролежать там несколько дней.

На место приехал скорая помощь и военная полиция. Медики констатировали смерть. В карманах она обнаружили документы 26-летнего военнослужащего из Большого Исаково.

