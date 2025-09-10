Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:53

Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего

В Калининградской области мужчина нашел в лесу тело военнослужащего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянин нашел в лесу неподалеку от Калининграда тело военнослужащего, сообщил портал «Клопс» со ссылкой на экстренные службы области. Инцидент произошел днем 7 сентября. Житель Малого Васильково шел по тропе в лесополосе позади домов, недалеко от улицы Юбилейной.

Мужчина обнаружил человека, который лежал лицом вниз. Молодой человек был в куртке, надетой на обнаженный торс, и в штанах. По данным портала, он мог пролежать там несколько дней.

На место приехал скорая помощь и военная полиция. Медики констатировали смерть. В карманах она обнаружили документы 26-летнего военнослужащего из Большого Исаково.

Ранее житель города Глазов в Удмуртии убил свою жену во время конфликта и сообщил в полицию о пропаже супруги. Правоохранители выяснили, что мужчина расчленил ее тело и упаковал останки в пакеты, чтобы затем вывезти в лес.

Двое мужчин заманили 53-летнего жителя Санкт-Петербурга в лесной массив и застрелили его. После содеянного они бросили тело жертвы в кустах. Позднее подозреваемых задержали правоохранители.

Россиянин нашел в лесу тело военнослужащего
