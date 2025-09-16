Экс-глава Электростали Волкова рассказала об итогах работы на своем посту

Руководившая городским округом Электросталь с 2020 года Инна Волкова на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказала об итогах своей работы за пять лет. Как сообщает 360.ru, в городе особое внимание уделяют участникам специальной военной операции и их родным, а также работе общественных и образовательных организаций.

Также оказываются меры поддержки учителям, которые трудоустраиваются к нам, выделяются гранты по 300 тысяч рублей. В прошлом году к нам приехали пять педагогов из Курской, Белгородской областей, Башкирии, — рассказала Волкова.

Отмечается, что Волкова объявила о решении покинуть пост главы в связи с победой на муниципальных выборах и переходом в Совет депутатов. Воробьев отметил, что она продолжит трудиться на благо округа в новой должности.

Ранее в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Как рассказал Воробьев, в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.