16 сентября 2025 в 18:33

Экс-глава Электростали Волкова рассказала об итогах работы на своем посту

Инна Волкова Инна Волкова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Руководившая городским округом Электросталь с 2020 года Инна Волкова на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказала об итогах своей работы за пять лет. Как сообщает 360.ru, в городе особое внимание уделяют участникам специальной военной операции и их родным, а также работе общественных и образовательных организаций.

Также оказываются меры поддержки учителям, которые трудоустраиваются к нам, выделяются гранты по 300 тысяч рублей. В прошлом году к нам приехали пять педагогов из Курской, Белгородской областей, Башкирии, — рассказала Волкова.

Отмечается, что Волкова объявила о решении покинуть пост главы в связи с победой на муниципальных выборах и переходом в Совет депутатов. Воробьев отметил, что она продолжит трудиться на благо округа в новой должности.

Ранее в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Как рассказал Воробьев, в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

Андрей Воробьев
Подмосковье
Россия
города
