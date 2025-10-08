Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:16

Воробьев назвал Подмосковье лидером России в одном вопросе

Губернатор Воробьев: Подмосковье стало лидером по средней цене экспорта

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru

Подмосковье стало лидером по средней цене экспорта продукции агропромышленного комплекса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, которые передает 360.ru, такой результат стал возможен благодаря масштабной цифровизации.

Особое внимание губернатор уделил показателю добавленной стоимости: по средней цене экспортируемой продукции Подмосковье занимает лидирующую позицию в России — около $2 тысяч за тонну. Регион опередил Камчатский и Приморский края.

Воробьев отметил, что в Московской области активно развивается логистическая инфраструктура, в том числе за счет «сухих портов» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске. По его словам, через них сейчас проходит каждая четвертая контейнерная перевозка в стране.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области заработал Центр управления ЖКХ, который позволяет быстро обнаруживать аварии. Он отметил, что в него стекается вся информация о состоянии коммунальной инфраструктуры региона.

Андрей Воробьев
губернаторы
Московская область
Россия
