17 ноября 2025 в 15:10

Путин наградил орденом Дружбы одного из российских губернаторов

Путин наградил губернатора ХМАО орденом Дружбы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора ХМАО Руслана Кухарука орденом Дружбы, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В документе указано, что награда связана с трудовыми успехами и многолетней добросовестной работой.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> орденом Дружбы <…> Кухарука Руслана Николаевича — губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, — говорится в указе.

Ранее Путин вручил государственные награды инженерам-разработчикам новейших видов вооружений РФ. В частности, отмечены успехи создателей крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Кроме того, независимый итальянский журналист Элизео Бертолази получил орден Дружбы из рук Владимира Путина. Глава государства отметил, что Бертолази активно способствует популяризации русской культуры. Также ордена Дружбы удостоились генсек общества дружбы Шри-Ланка — Россия Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, основатель вьетнамского концерна TH Group Тхай Хыонг, а также немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.

