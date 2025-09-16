Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 20:53

Грузинская мафия схлестнулась с армянской за криминальный бизнес в Испании

El Pais: в Испании грузинскую мафию сменили группировки из Армении

В Испании произошли значительные изменения в структуре криминального мира — грузинских лидеров мафии, долгое время контролировавших преступный бизнес, вытеснили группировки, возглавляемые выходцами из Армении, сообщает испанская газета El País. Согласно судебному расследованию, помимо отмывания денег, торговли оружием и продажи наркотиков, мафиози занимались подтасовкой результатов спортивных соревнований.

Расследование началось после убийства двух предполагаемых лидеров мафии в городе Таррасса в 2016 году. Судья установила, что за последнее десятилетие грузинская мафия утратила свое влияние из-за тюремных заключений и депортаций ее ключевых фигур. На смену пришли армянские преступные группировки, которые развернули борьбу за власть в Каталонии и Валенсии. В рамках расследования фигурирует 241 подозреваемый, включая бывшего консула Армении.

Операции правоохранительных органов в 2017–2018 годах привели к аресту более 160 человек, включая Кахабера Сушанашвили — брата известного «крестного отца» грузинской мафии. Судья отмечает, что «планомерный разгром» грузинских преступников создал условия для прихода армянских группировок, возглавляемых Арменаком Б. по прозвищу Бдо, который имел обширные связи в криминальном мире бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что в колумбийском городе Кали задержали предполагаемого главаря итальянской мафии «Ндрангета», известного под прозвищем Феди. Операция проводилась с участием офиса Интерпола в Кали, полиции Колумбии и международных агентств.

