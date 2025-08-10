Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии

В Колумбии задержали предполагаемого босса итальянской мафии «Ндрангета»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии «Ндрангета», известный под прозвищем Феди, сообщили в городском управлении безопасности в социальной сети Х. Операция проводилась с участием офиса Интерпола в Кали, полиции Колумбии и международных агентств.

По данным местных СМИ и ведомства, Федерико Стартоне (известный как Феди) разыскивался в 196 странах. Его обвиняют в международной торговле кокаином и в создании связей с преступными организациями Южной Америки. Операция велась совместно с властями Италии и Великобритании.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро потребовал срочно рассмотреть законопроект о запрете наемничества. Как он заявил, это решение связано с инцидентом в Судане, где был сбит самолет с колумбийскими наемниками.

Также сообщалось, что у Вооруженных сил Украины могут быть негласные договоренности с колумбийской мафией, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, колумбийцы представляют самую многочисленную группу наемников в украинской армии.

