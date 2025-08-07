Колумбия захотела запретить наемничество

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал срочно рассмотреть законопроект о запрете наемничества. Как он заявил в соцсети X, это решение связано с инцидентом в Судане, где был сбит самолет с колумбийскими наемниками.

Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества. <…> Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40. Посмотрим, удастся ли нам вернуть их тела, — написал Петро.

Колумбийский лидер назвал наемничество «ограблением страны», комментируя заявление российского посла о высоком числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине. Законопроект призван остановить участие граждан страны в иностранных конфликтах.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что в Вооруженных силах Украины могут быть негласные договоренности с колумбийской мафией. По его словам, колумбийцы представляют самую многочисленную группу наемников в украинской армии.