Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:14

Колумбия захотела запретить наемничество

Президент Колумбии призвал запретить наемничество после гибели граждан в Судане

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал срочно рассмотреть законопроект о запрете наемничества. Как он заявил в соцсети X, это решение связано с инцидентом в Судане, где был сбит самолет с колумбийскими наемниками.

Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества. <…> Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40. Посмотрим, удастся ли нам вернуть их тела, — написал Петро.

Колумбийский лидер назвал наемничество «ограблением страны», комментируя заявление российского посла о высоком числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине. Законопроект призван остановить участие граждан страны в иностранных конфликтах.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что в Вооруженных силах Украины могут быть негласные договоренности с колумбийской мафией. По его словам, колумбийцы представляют самую многочисленную группу наемников в украинской армии.

Колумбия
наемники
запреты
Густаво Петро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.