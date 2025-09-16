Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк

Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк В Ростовской области домашний волк напал на школьника

В Ростовской области третьеклассник чудом выжил после нападения домашнего волка, сообщает Telegram-канал «112». Группа школьников после уроков отправилась в гости к однокласснице, которая хвасталась, что у неё дома живет хищник.

Инцидент произошел в момент, когда девочка открыла клетку с животным. Волк, оказавшийся неприрученным, мгновенно набросился на одного из мальчиков, сжав челюсти на его груди. Ребенок был экстренно госпитализирован с серьезными травмами, но врачи смогли стабилизировать его состояние. Сейчас пострадавший постепенно восстанавливается.

Родители девочки, содержавшие дикое животное в домашних условиях, теперь рискуют столкнуться с крупным штрафом. В случае, если следствие докажет их прямую вину в произошедшем, вопрос может быть передан в уголовное производство.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш произошел трагический инцидент с нападением дикого животного на ребенка. Пятилетняя девочка стала жертвой волка в деревне Парагпурва. В тот момент, когда мать ненадолго отошла в дом за мобильным телефоном, хищник напал на ребенка и утащил его в лесную зону.