16 сентября 2025 в 21:13

Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения

Директора и инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали на два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директора и главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, где погибли два человека, поместили под арест на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы КБР. Суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу и удовлетворил его.

В Нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения — арест, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что директора и главного инженера компании «МКД Эльбрус» задержали правоохранители. Это связано с инцидентом на канатной дороге на Эльбрусе, где погибли люди. В настоящее время трасса не работает, технические помещения опечатаны. Следствие продолжается.

До этого губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что два человека погибли из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе. По его словам, трагедию вызвал сход троса с ролика одной из опор. Как уточнили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел днем 12 сентября. Канатная дорога с 3 по 24 сентября находилась на плановых регламентных работах перед зимним сезоном.

