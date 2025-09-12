Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:15

Двое разбились насмерть при обрыве канатки в российском регионе

Губернатор Коков: два человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Два человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе, сообщил губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале. Причиной трагедии, по его словам, стал сход троса с ролика одной из опор.

В результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека. Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. На настоящий момент информации о пострадавших нет, — сообщил он.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, происшествие случилось днем 12 сентября. По данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Тем временем три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане. ЧП произошло в акватории реки Волги. Всего на катере было шесть человек.

