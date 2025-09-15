Силовики задержали директора и главного инженера «МКД Эльбрус» Директор и главный инженер «МКД Эльбрус» задержаны по делу о гибели туристов

Правоохранительные органы задержали директора и главного инженера компании «МКД Эльбрус», сообщает Telegram-канал «112». Согласно имеющейся информации, задержание связано с гибелью и травмами людей на канатной дороге на горе Эльбрус.

На данный момент эксплуатация трассы полностью остановлена, технические помещения опечатаны, говорится в сообщении. Следственные действия продолжаются.

Ранее губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что при обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека. По его словам, трагедию спровоцировал сход троса с ролика одной из опор. Как отметили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел днем 12 сентября. Согласно данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находилась на плановых регламентных работах в рамках подготовки к зимнему сезону.

Позже прокуратура Кабардино-Балкарской Республики опубликовала видео с места инцидента на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которого погибли два человека. На кадрах видно неработающую конструкцию с пассажирами, под которой находятся сотрудники экстренных служб.