15 сентября 2025 в 11:39

Силовики задержали директора и главного инженера «МКД Эльбрус»

Директор и главный инженер «МКД Эльбрус» задержаны по делу о гибели туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали директора и главного инженера компании «МКД Эльбрус», сообщает Telegram-канал «112». Согласно имеющейся информации, задержание связано с гибелью и травмами людей на канатной дороге на горе Эльбрус.

На данный момент эксплуатация трассы полностью остановлена, технические помещения опечатаны, говорится в сообщении. Следственные действия продолжаются.

Ранее губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что при обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека. По его словам, трагедию спровоцировал сход троса с ролика одной из опор. Как отметили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел днем 12 сентября. Согласно данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находилась на плановых регламентных работах в рамках подготовки к зимнему сезону.

Позже прокуратура Кабардино-Балкарской Республики опубликовала видео с места инцидента на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которого погибли два человека. На кадрах видно неработающую конструкцию с пассажирами, под которой находятся сотрудники экстренных служб.

Эльбрус
смерти
туристы
задержания
