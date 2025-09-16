В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник

В ходе продолжающихся боевых действий в секторе Газа был полностью разрушен один из древнейших архитектурных памятников региона, передает агентство WAFA. Историческая мечеть Аль-Айбаки, также известная как мечеть Османа бин Кашкара, оказалась стерта с лица земли после авиаудара.

Возраст уникального религиозного и культурного объекта составлял около 800 лет. Святыня была возведена приблизительно в 1220 году. Сооружение находилось в старом квартале города Газа и считалось важным археологическим памятником.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин заявлял, что захват города Газа может занять несколько месяцев. Он отметил, что военная операция не имеет временных ограничений. Дефрин подчеркнул, что армия продолжит действовать в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Он оценил, что потребуется несколько месяцев для контроля над городом и его ключевыми объектами, а также дополнительное время для ликвидации инфраструктуры.

До этого комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала геноцидом израильские действия в секторе Газа, следует из отчета организации. Согласно документу, израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев и создали условия для их физического уничтожения.