16 сентября 2025 в 18:56

Армия Израиля назвала срок захвата Газы

ЦАХАЛ: захват сектора Газа может занять несколько месяцев

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Захват города Газа может занять несколько месяцев, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин. Он отметил, что военная операция не имеет временных ограничений, передает РИА Новости.

Дефрин подчеркнул, что армия продолжит действовать в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Он оценил, что потребуется несколько месяцев для контроля над городом и его ключевыми объектами, а также дополнительное время для ликвидации инфраструктуры.

Он также заявил о намерении вернуть похищенных людей домой и уничтожить режим ХАМАС в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало масштабного наземного наступления на город Газа. Основной целью операции обозначено установление полного контроля над городом и нейтрализация оставшихся вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее председатель ЛПДР Леонид Слуцкий подтвердил готовность поговорить с главой Госдепа США Марко Рубио после поддержки ударов ЦАХАЛ по Газе. Политик назвал атаки израильской армии чудовищными.

ЦАХАЛ
сектор Газа
Израиль
военные
