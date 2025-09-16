Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:32

Слуцкий предложил Рубио пообщаться после поддержки ударов ЦАХАЛ по Газе

Слуцкий заявил, что готов поговорить с Рубио после поддержки США ударов по Газе

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил готовность поговорить с главой Госдепа США Марко Рубио, передает корреспондент NEWS.ru. После заседания в Госдуме он высказался о поддержке Белым домом ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

Не понимаю госсекретаря США Марка Рубио, который заявил о поддержке США этой операции. <...> Если виза мне будет дана, с удовольствием подискутирую с господином Рубио и его коллегами на площадке Нью-Йоркского совета по международным делам, — подчеркнул Слуцкий.

Политик добавил, что готов пообщаться на площадке ООН. Он указал, что за 20 минут армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе, в результате которых погибли люди. Слуцкий призвал мировое сообщество осудить эти чудовищные действия, направленные против человечности.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда. Военные призвали всех находящихся там людей покинуть зону для собственной безопасности. То же самое касалось тех, кто был на кораблях, пришвартованных в порту.

