Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 21:05

Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе

Учитель из Краснодара назвал нереальной зарплату в 90 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учитель алгебры и геометрии одной из гимназий Краснодара назвал нереальной зарплату в 90 тысяч рублей, о которой заявила и. о. директора городского департамента образования Елена Ильченко. Педагог с 13-летним стажем работы рассказал, что при нагрузке 36 часов в неделю, которые он смог набрать при двух ставках, его заработок составляет 67–68 тысяч рублей, передает «Краснодар онлайн».

Эти 67 тысяч — полный максимум. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Ну а кто получает до 90 тысяч рублей — без понятия, — возмутился он.

Учитель добавил, что для такого заработка ему приходится вести математику у нескольких параллелей, заниматься классным руководством и даже вести сайт школы. Однако даже при таком перечне обязанностей ему не удается приблизиться к озвученной чиновницей зарплате. Педагог также добавил, что в плане финансов на плаву помогает держаться репетиторство.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что доходы педагогов по всей России могут быть увеличены. Министр подчеркнул, что его ведомство совместно с Минтрудом обеспечивает соответствие учительских доходов среднему уровню по регионам.

Россия
Краснодар
учителя
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.