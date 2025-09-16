Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе

Учитель алгебры и геометрии одной из гимназий Краснодара назвал нереальной зарплату в 90 тысяч рублей, о которой заявила и. о. директора городского департамента образования Елена Ильченко. Педагог с 13-летним стажем работы рассказал, что при нагрузке 36 часов в неделю, которые он смог набрать при двух ставках, его заработок составляет 67–68 тысяч рублей, передает «Краснодар онлайн».

Эти 67 тысяч — полный максимум. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Ну а кто получает до 90 тысяч рублей — без понятия, — возмутился он.

Учитель добавил, что для такого заработка ему приходится вести математику у нескольких параллелей, заниматься классным руководством и даже вести сайт школы. Однако даже при таком перечне обязанностей ему не удается приблизиться к озвученной чиновницей зарплате. Педагог также добавил, что в плане финансов на плаву помогает держаться репетиторство.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что доходы педагогов по всей России могут быть увеличены. Министр подчеркнул, что его ведомство совместно с Минтрудом обеспечивает соответствие учительских доходов среднему уровню по регионам.