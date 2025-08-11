Почти ослепший звезда «Полицейского с Рублевки» объявил о сборе на лечение

Российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в своем Telegram-канале сообщил, что организует сбор средств из-за рецидива рака головного мозга, который у него диагностировали в 2018 году. Артист признался, что ничего не видит правым глазом, а также почти лишился слуха.

Спустя столько лет я не смогу справиться один. Я вынужден буду объявить сбор средств для того, чтобы вылечиться во второй раз, — сказал Попов.

Ранее Попов рассказал, что ему нужна помощь, чтобы есть и передвигаться. Однако, несмотря на это, он надеется вернуться к съемкам в ближайшие месяцы.

В конце июня актер сообщил, что из-за злокачественной опухоли мозга у него начались проблемам со зрением. Тогда Попов отмечал, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Он выразил надежду, что зритель «ничего не заметит».

До этого стало известно, что у актера произошли судороги. По данным источника, врачи помогли стабилизировать состояние Попова и отправили его лечиться амбулаторно.