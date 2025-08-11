Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:19

Звезда «Полицейского с Рублевки» лишился зрения на фоне борьбы с раком

Актер Роман Попов перестал видеть правым глазом на фоне рака мозга

Актер Роман Попов на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном детском центре «Артек» в Крыму Актер Роман Попов на церемонии открытия Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в международном детском центре «Артек» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский актер и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором признался, что у него произошел рецидива рака головного мозга. По словам артиста, он полностью перестал видеть правым глазом, а левым видит «совсем мало».

У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение и частично за слух. Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить, — сказал Попов.

Актер добавил, что ему нужна помощь, чтобы есть и передвигаться. Однако, несмотря на это, он надеется вернуться к съемкам в ближайшие месяцы.

Попов борется с онкологическим заболеванием с 2018 года. В 2019-м году у него произошла ремиссия. Однако в этом году болезнь артиста вернулась с осложнениями.

В конце июня Попов сообщил, что из-за злокачественной опухоли мозга у него начались проблемам со зрением. Тогда актер отмечал, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Он выразил надежду, что зритель «ничего не заметит».

актеры
артисты
онкология
рак
болезни
