Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом В Москве инвалида-колясочника убили после спора о футбольных командах

В Москве спор о футбольных командах закончился жестоким убийством инвалида-колясочника, сообщает Telegram-канал «112». Полиция обнаружила тело 64-летнего мужчины с множественными травмами в квартире на Малой Черкизовской улице после сообщения о неприятном запахе. По данным следствия, преступление совершено с особой жестокостью: жертве нанесли более 170 ударов топором, ножом и утюгом.

Силовиками был задержан 63-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс Оренбург — Москва, произошла драка между пассажирами. Конфликт начался из-за надписи на футболке у одной из женщин и перерос в потасовку уже во время снижения воздушного судна.

Кроме того, жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.