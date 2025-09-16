Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 21:03

Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом

В Москве инвалида-колясочника убили после спора о футбольных командах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве спор о футбольных командах закончился жестоким убийством инвалида-колясочника, сообщает Telegram-канал «112». Полиция обнаружила тело 64-летнего мужчины с множественными травмами в квартире на Малой Черкизовской улице после сообщения о неприятном запахе. По данным следствия, преступление совершено с особой жестокостью: жертве нанесли более 170 ударов топором, ножом и утюгом.

Силовиками был задержан 63-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс Оренбург — Москва, произошла драка между пассажирами. Конфликт начался из-за надписи на футболке у одной из женщин и перерос в потасовку уже во время снижения воздушного судна.

Кроме того, жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве человека 12-летней давности. Мужчина был арестован, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц.

футбол
убийства
Москва
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.