Захарова ответила на оскорбительные высказывания Ракицкого о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» предположила, что оскорбивший Россию украинский футболист Ярослав Ракицкий сам проводил свое личное время неподобающим образом. Она отметила, что главное — не пропагандировать свои извращения детям.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», — сказала Захарова.

В своем интервью выступавший за петербургский «Зенит» с 2019 по 2022 год Ракицкий охарактеризовал время, проведенное в России, как «игру» за людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В марте 2022-го украинец расторг контракт с российской командой по семейным обстоятельствам.

