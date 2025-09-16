Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:13

«Наблюдаем постоянно»: посол в Минске о «шумихе» вокруг учений «Запад»

Посол Грызлов заявил, что шумиха вокруг учений «Запад» наблюдается постоянно

Фото: МО РБ

В медиапространстве стран — участниц НАТО и Евросоюза активно создается нездоровая информационная шумиха относительно российско-белорусских учений «Запад», заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Он подчеркнул, что мероприятия носят исключительно оборонительный характер. Дипломат также уверен, что паника в медиапространстве уже скоро утихнет.

Подобную картину с созданием нездоровой информационной шумихи вокруг наших совместных с белорусами учений мы наблюдаем постоянно. Как только они завершаются, накал риторики резко угасает, — убежден Грызлов.

Он добавил, что Союзное государство и в особенности Белоруссия сделали все возможное, чтобы учения прошли прозрачно. Грызлов обратил внимание, что на так называемом ключевом розыгрыше присутствовали представители 23 стран, включая Венгрию, США и Турцию.

Ранее Грызлов назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией чисто политическим шагом с ощутимыми экономическими последствиями для ЕС. Он напомнил, что значительная часть товаров из Евразии, включая Китай, проходит через Белоруссию и Польшу.

Россия
Белоруссия
послы
Борис Грызлов
учения
НАТО
Евросоюз
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.