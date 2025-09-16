«Наблюдаем постоянно»: посол в Минске о «шумихе» вокруг учений «Запад»

В медиапространстве стран — участниц НАТО и Евросоюза активно создается нездоровая информационная шумиха относительно российско-белорусских учений «Запад», заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Он подчеркнул, что мероприятия носят исключительно оборонительный характер. Дипломат также уверен, что паника в медиапространстве уже скоро утихнет.

Подобную картину с созданием нездоровой информационной шумихи вокруг наших совместных с белорусами учений мы наблюдаем постоянно. Как только они завершаются, накал риторики резко угасает, — убежден Грызлов.

Он добавил, что Союзное государство и в особенности Белоруссия сделали все возможное, чтобы учения прошли прозрачно. Грызлов обратил внимание, что на так называемом ключевом розыгрыше присутствовали представители 23 стран, включая Венгрию, США и Турцию.

Ранее Грызлов назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией чисто политическим шагом с ощутимыми экономическими последствиями для ЕС. Он напомнил, что значительная часть товаров из Евразии, включая Китай, проходит через Белоруссию и Польшу.