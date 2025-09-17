Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:42

Премьер Белоруссии и посол РФ обсудили будущие встречи министров СНГ и ЕАЭС

Турчин и Грызлов обсудили подготовку к заседаниям премьер-министров СНГ и ЕАЭС

Борис Грызлов и Александр Турчин во время рабочей встречи Борис Грызлов и Александр Турчин во время рабочей встречи Фото: t.me/government_by

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провел рабочую встречу с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, сообщили пресс-служба правительства республики. На встрече обсуждалась подготовка к предстоящим в Минске заседаниям глав правительств СНГ и ЕАЭС.

Стороны также рассмотрели приготовления к международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». Мероприятия запланированы на конец сентября в Минске.

Турчин подчеркнул, что отношения между правительствами Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. Он также отметил обширную повестку и интенсивную работу, которая ведется по всем направлениям.

Ранее главы Министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили безопасность Союзного государства. В пресс-службе ведомства республики сообщили, что переговоры прошли в рамках рабочей программы. Одной из важных тем стало развитие военно-технического сотрудничества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных страны учиться у российских солдат. Лидер также попросил бойцов всегда оставаться начеку.

Белоруссия
Борис Грызлов
Минск
ЕАЭС
