Премьер Белоруссии и посол РФ обсудили будущие встречи министров СНГ и ЕАЭС

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин провел рабочую встречу с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым, сообщили пресс-служба правительства республики. На встрече обсуждалась подготовка к предстоящим в Минске заседаниям глав правительств СНГ и ЕАЭС.
Стороны также рассмотрели приготовления к международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». Мероприятия запланированы на конец сентября в Минске.
Турчин подчеркнул, что отношения между правительствами Белоруссии и России находятся на высочайшем уровне. Он также отметил обширную повестку и интенсивную работу, которая ведется по всем направлениям.
Ранее главы Министерств обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов обсудили безопасность Союзного государства. В пресс-службе ведомства республики сообщили, что переговоры прошли в рамках рабочей программы. Одной из важных тем стало развитие военно-технического сотрудничества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных страны учиться у российских солдат. Лидер также попросил бойцов всегда оставаться начеку.