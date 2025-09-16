Праздновавший свадьбу осетин чуть не оставил ребенка без глаза В Северной Осетии гость на свадьбе повредил ребенку глаз резиновой пулей

В Северной Осетии восьмилетняя девочка получила ранение глаза на свадьбе, передает Telegram-канал «Сапа» со ссылкой на источник. Третьеклассница была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу с контузией и травмами глаза.

Инцидент произошел, когда один из гостей выстрелил резиновой пулей в землю, и она отскочила в лицо ребенку, говорится в сообщении. К счастью, глазное яблоко не пострадало, а своевременное лечение позволило избежать угрозы для здоровья.

