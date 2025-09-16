Празднование Дня города в Москве
Праздновавший свадьбу осетин чуть не оставил ребенка без глаза

В Северной Осетии гость на свадьбе повредил ребенку глаз резиновой пулей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной Осетии восьмилетняя девочка получила ранение глаза на свадьбе, передает Telegram-канал «Сапа» со ссылкой на источник. Третьеклассница была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу с контузией и травмами глаза.

Инцидент произошел, когда один из гостей выстрелил резиновой пулей в землю, и она отскочила в лицо ребенку, говорится в сообщении. К счастью, глазное яблоко не пострадало, а своевременное лечение позволило избежать угрозы для здоровья.

Ранее двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, упав с качелей в детском саду. В момент инцидента воспитатель отвлеклась на телефонный разговор. По словам матери, сотрудники сада не отреагировали на происшествие, и женщине пришлось самостоятельно везти ребенка в больницу, где ей сделали операцию.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» мальчик получил травму руки на эскалаторе. По данным СМИ, ребёнок засунул руку в зазор между движущейся лентой ступеней и неподвижной балюстрадой, из-за чего конечность зажало. Его госпитализировали.

Северная Осетия
свадьбы
дети
пули
глаза
травмы
