День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:00

В российском городе мальчик получил травму руки в метро

В Петербурге руку мальчика травмировало эскалатором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» мальчик, спускаясь на эскалаторе, получил травму руки, сообщает телеканал «Петербург2». Отмечается, что ребенка госпитализировали.

По предварительным данным, ребенок во время спуска засунул руку в зазор между движущейся лентой ступеней и неподвижной балюстрадой. Механизм зажал конечность, и мальчик получил травму.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с детской площадки госпитализировали 13-летнего школьника с химическими ожогами глаз и губ. Подросток получил травмы в Красногвардейском районе города.

До этого в Саратове 14-летний подросток получил ожог лица из-за ролика в соцсети TikTok. В руках школьника взорвалась бутылка с химической смесью, инструкцию по изготовлению которой он узнал из видео. Взрыв прогремел, как только юноша смешал компоненты.

Cанкт-Петербург
Россия
травмы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
В Петербурге полиция напомнила об активности мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.