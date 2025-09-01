В российском городе мальчик получил травму руки в метро В Петербурге руку мальчика травмировало эскалатором

В Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» мальчик, спускаясь на эскалаторе, получил травму руки, сообщает телеканал «Петербург2». Отмечается, что ребенка госпитализировали.

По предварительным данным, ребенок во время спуска засунул руку в зазор между движущейся лентой ступеней и неподвижной балюстрадой. Механизм зажал конечность, и мальчик получил травму.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с детской площадки госпитализировали 13-летнего школьника с химическими ожогами глаз и губ. Подросток получил травмы в Красногвардейском районе города.

До этого в Саратове 14-летний подросток получил ожог лица из-за ролика в соцсети TikTok. В руках школьника взорвалась бутылка с химической смесью, инструкцию по изготовлению которой он узнал из видео. Взрыв прогремел, как только юноша смешал компоненты.