В камуфляже с пистолетом: лучшие кадры с Путиным на учениях «Запад-2025»

В Белоруссии завершились совместные с Россией стратегические учения «Запад-2025». Эти маневры планово проводятся раз в четыре года, однако на этот раз они привлекли особое внимание за рубежом.

В частности, российские и белорусские военные отработали планирование применения ядерного оружия и новых российских комплексов «Орешник», которые должны быть развернуты в республике до конца года. Кроме того, маневры прошли при участии военнослужащих из Индии, что резко раскритиковали на Западе: обозреватели газеты The Times обвинили Нью-Дели в «пересечении красных линий».

Наконец, в последний день учений их посетил президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова. Глава РФ в камуфляже и с пистолетом появился на полигоне Мулино, где осмотрел образцы вооружения и военной техники, примерил на себя тепловизионные очки «Стрекоза», а также пообщался с представителями иностранных государств.

