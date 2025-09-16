Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:43

В камуфляже с пистолетом: лучшие кадры с Путиным на учениях «Запад-2025»

Владимир Путин держит в руках пистолет Лебедева. Слева направо: заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин, министр обороны РФ Андрей Белоусов Владимир Путин держит в руках пистолет Лебедева. Слева направо: заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин, министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Белоруссии завершились совместные с Россией стратегические учения «Запад-2025». Эти маневры планово проводятся раз в четыре года, однако на этот раз они привлекли особое внимание за рубежом.

В частности, российские и белорусские военные отработали планирование применения ядерного оружия и новых российских комплексов «Орешник», которые должны быть развернуты в республике до конца года. Кроме того, маневры прошли при участии военнослужащих из Индии, что резко раскритиковали на Западе: обозреватели газеты The Times обвинили Нью-Дели в «пересечении красных линий».

Наконец, в последний день учений их посетил президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова. Глава РФ в камуфляже и с пистолетом появился на полигоне Мулино, где осмотрел образцы вооружения и военной техники, примерил на себя тепловизионные очки «Стрекоза», а также пообщался с представителями иностранных государств.

Самые яркие кадры с российским лидером на стратегических учениях «Запад-2025» — в галерее NEWS.ru.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Андрей Мордвичев, президент РФ Владимир Путин и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Андрей Мордвичев, президент РФ Владимир Путин и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров (слева направо) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин примеряет тепловизионные очки «Стрекоза» во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Очки оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до одного километра
Владимир Путин примеряет тепловизионные очки «Стрекоза» во время осмотра вооружения, военной и специальной техники в Нижегородской области. Очки оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до одного километра
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Рабочая поездка президента РФ Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ Путина в Приволжский федеральный округ
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане министр обороны РФ Андрей Белоусов (слева), руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Александр Сидякин (справа)
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане министр обороны РФ Андрей Белоусов (слева), руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Александр Сидякин (справа)
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. В центре: главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. В центре: главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области
Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области
Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель, ТАСС
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область
Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель, ТАСС
Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель, ТАСС
учения
Владимир Путин
армия
Вооруженные силы
