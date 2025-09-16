Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет встретиться с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи, которая запланирована на следующую неделю. Он отметил важность мероприятия для урегулирования конфликтов, передает ТАСС.

Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля, — сказал Гутерриш.

Ранее стало известно, что заявления постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном инциденту с беспилотниками над территорией Польши, возмутили Варшаву. Польская сторона дошла до оскорблений, но при этом не предоставила никаких аргументов в защиту своей точки зрения, пишет издание.

Между тем президент России Владимир Путин заявлял о совместной позиции РФ и КНР относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Главы государств подчеркивают, что любые изменения в структуре ООН должны быть тщательно продуманы и сбалансированы, пояснял он.