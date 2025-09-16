Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:23

Генеральный секретарь ООН выразил желание встретиться с делегацией России

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет встретиться с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи, которая запланирована на следующую неделю. Он отметил важность мероприятия для урегулирования конфликтов, передает ТАСС.

Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля, — сказал Гутерриш.

Ранее стало известно, что заявления постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном инциденту с беспилотниками над территорией Польши, возмутили Варшаву. Польская сторона дошла до оскорблений, но при этом не предоставила никаких аргументов в защиту своей точки зрения, пишет издание.

Между тем президент России Владимир Путин заявлял о совместной позиции РФ и КНР относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Главы государств подчеркивают, что любые изменения в структуре ООН должны быть тщательно продуманы и сбалансированы, пояснял он.

ООН
Антониу Гутерриш
Россия
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.