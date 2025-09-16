Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 20:00

В Сети появилось видео мощного удара российской авиабомбы по ВСУ

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по пункту дислокации 28-й бригады ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Константиновке удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ попал на видео, его публикует Telegram-канал «Изнанка». Удар пришелся по объекту, где прежде военные жаловались на нехватку боеприпасов, и вызвал мощный взрыв.

На снятых с высоты кадрах видны разрушенные строения и выброс больших облаков дыма и пламени. По данным источника, в результате попадания боеприпаса объект полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также мест хранения и запуска украинских дронов. Удары нанесли авиацией, беспилотниками и артиллерией в 149 районах. С начала СВО уничтожили свыше 600 самолетов, 84,1 тысячи беспилотников и 25,1 тысячи танков противника.

До этого российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и уничтожили пункты управления беспилотниками. Как уточнил военкор Александр Коц, удары наносились дронами по вскрытым разведкой маршрутам перемещения противника. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

удары
ВС РФ
ВСУ
бомбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.