В Сети появилось видео мощного удара российской авиабомбы по ВСУ Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по пункту дислокации 28-й бригады ВСУ

В Константиновке удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ попал на видео, его публикует Telegram-канал «Изнанка». Удар пришелся по объекту, где прежде военные жаловались на нехватку боеприпасов, и вызвал мощный взрыв.

На снятых с высоты кадрах видны разрушенные строения и выброс больших облаков дыма и пламени. По данным источника, в результате попадания боеприпаса объект полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также мест хранения и запуска украинских дронов. Удары нанесли авиацией, беспилотниками и артиллерией в 149 районах. С начала СВО уничтожили свыше 600 самолетов, 84,1 тысячи беспилотников и 25,1 тысячи танков противника.

До этого российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и уничтожили пункты управления беспилотниками. Как уточнил военкор Александр Коц, удары наносились дронами по вскрытым разведкой маршрутам перемещения противника. Минобороны РФ не комментировало эти данные.