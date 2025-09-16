Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 19:41

На Западе встревожились из-за темпов поставок Су-34 в ВКС России

MWM: более 400 Су-34 будут поставлены в ВКС России к 2030-м годам

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские Воздушно-космические силы активно наращивают парк современных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. Как сказано в материале, уже к следующему десятилетию их число может превысить 400 единиц.

Согласно анализу зарубежных экспертов, темпы поставок этой модели значительно превышают показатели других типов авиационной техники. В материале отмечается, что регулярные поставки новых самолетов позволяют не только замещать выбывающую технику, но и существенно увеличивать общую численность парка.

Поскольку поставки продолжаются значительно более быстрыми темпами, ожидается, что к началу 2030-х годов парк самолетов превысит 400 единиц, — указывает издание.

Эксперты подчеркивают высокие летно-технические характеристики ударного самолета Су-34, способного эффективно выполнять различные боевые задачи. Машина обладает современным комплексом вооружения, включая ракеты класса «воздух — воздух» для поражения воздушных целей. Также Су-34 демонстрирует высокую эффективность при выполнении ударных задач в различных погодных условиях.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-34. Отмечалось, что техника предназначена для поражения различных целей на суше и в воздухе, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Россия
Су-34
ВКС РФ
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.