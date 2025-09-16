На Западе встревожились из-за темпов поставок Су-34 в ВКС России

На Западе встревожились из-за темпов поставок Су-34 в ВКС России MWM: более 400 Су-34 будут поставлены в ВКС России к 2030-м годам

Российские Воздушно-космические силы активно наращивают парк современных истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. Как сказано в материале, уже к следующему десятилетию их число может превысить 400 единиц.

Согласно анализу зарубежных экспертов, темпы поставок этой модели значительно превышают показатели других типов авиационной техники. В материале отмечается, что регулярные поставки новых самолетов позволяют не только замещать выбывающую технику, но и существенно увеличивать общую численность парка.

Поскольку поставки продолжаются значительно более быстрыми темпами, ожидается, что к началу 2030-х годов парк самолетов превысит 400 единиц, — указывает издание.

Эксперты подчеркивают высокие летно-технические характеристики ударного самолета Су-34, способного эффективно выполнять различные боевые задачи. Машина обладает современным комплексом вооружения, включая ракеты класса «воздух — воздух» для поражения воздушных целей. Также Су-34 демонстрирует высокую эффективность при выполнении ударных задач в различных погодных условиях.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-34. Отмечалось, что техника предназначена для поражения различных целей на суше и в воздухе, а также для выполнения задач воздушной разведки.