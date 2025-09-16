«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале штурма города Газа — административного центра одноименного палестинского анклава. Эксперты считают, что очередной виток эскалации арабо-израильского конфликта может привести к большой войне на Ближнем Востоке и к окончательному разрыву связей между Западом и правительством еврейского государства. Что грозит Израилю в случае оккупации Газы — в материале NEWS.ru.

Что известно об операции Армии обороны Израиля в Газе

Издание Axios сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу с целью ее оккупации. По данным СМИ, в рамках операции «Колесница Гидеона — 2» в Газу вошли две дивизии. Она стартовала спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с представителями израильского руководства. Источники утверждают, что глава Госдепа сообщил Нетаньяху о готовности Вашингтона поддержать штурм города. При этом американское руководство выступило за то, чтобы операция прошла быстро и завершилась как можно скорее, а вся ответственность за нее легла на плечи Израиля.

«Это война не Дональда Трампа, а Биби (прозвище Нетаньяху. — NEWS.ru), он будет отвечать за все, что произойдет дальше», — пишет Axios.

Позже Нетаньяху официально подтвердил начало оккупации Газы. Глава кабмина назвал эту операцию решающим моментом для Израиля и призвал отложить заседание суда по одному из дел, возбужденных против него.

Накануне израильские ВВС нанесли удары по городу. После этого в Газу вошли танки. Ряд кварталов были почти полностью разрушены. «Они давят все, идут как укладчик асфальта», — приводит слова местного жителя канал Al Jazeera. Военные ️ЦАХАЛ нанесли удары по многоэтажным жилым домам.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала израильского наступления после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года погибли свыше 65 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

Люди у здания Заиди, разрушенного в результате обстрела Армией обороны Израиля Фото: Хасан Алзаанин/ТАСС

Зачем Армия обороны Израиля начала операцию в Газе

Решение о проведении операции в Газе было принято в начале августа. Тогда израильские военные начали занимать предместья города и призвали местных жителей эвакуироваться в безопасные зоны в центральной части анклава. По подсчетам ЦАХАЛ, к настоящему моменту административный центр Газы покинули около 40% из миллиона жителей.

Власти Израиля утверждают, что военная операция позволит освободить заложников, остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС, а также уничтожить его инфраструктуру. Однако эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что руководство еврейского государства преследует другую цель.

«Таким образом происходит зачистка. Израиль ничего не интересует. Он как бульдозер сносит само присутствие палестинцев на территории сектора Газа. <…> Ракеты с мощной боевой частью уничтожают высотки. Но никто не видит, что в них могут находиться гражданские лица, не связанные с террористами или с ХАМАС», — сказал он.

Чем обернется для Израиля военная операция в Газе

На момент принятия решения о захвате Газы Израиль пользовался активной поддержкой Трампа и встречал лишь декларативные возражения со стороны арабских государств. Однако ситуация изменилась после удара ЦАХАЛ по жилому дому в столице Катара Дохе, где находились высокопоставленные представители ХАМАС. Они прибыли для обсуждения предложений США по урегулированию конфликта.

Это событие вызвало негативную реакцию со стороны стран Персидского залива, сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«В арабском мире мало кто любит Катар из-за его политических, медийных амбиций и поддержки исламистов. Однако у Израиля на протяжении десятилетий были доверительные контакты с этой страной. Члены ХАМАС находились там по обоюдному согласованию, переговоры были согласованы с Иерусалимом, Дохой и Вашингтоном», — сказал политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, удары ЦАХАЛ по жилому дому в Дохе показали тем, кто контактирует с правительством Нетаньяху, что никакие связи не защищают от возможной агрессии со стороны еврейского государства.

От Израиля отстранились не только «контактеры» из числа арабских государств. 16 сентября комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории признала действия ЦАХАЛ в секторе Газа геноцидом. Кроме того, в последние недели ряд стран ЕС заявили о намерении признать палестинское государство в границах 1967 года.

Великобритания, Испания и другие члены ЕС начали разрывать контакты с Израилем по военной линии. Премьер Испании Педро Санчес выразил сожаление, что его страна не может противостоять еврейскому государству при помощи ядерного оружия. Он призвал Евросоюз приостановить соглашение с Израилем об ассоциации.

В Израиле осознали всю тяжесть сложившейся ситуации. Накануне Нетаньяху призвал население готовиться к жизни в изоляции и выразил мнение, что страна может превратиться в «супер-Спарту» с режимом максимального самообеспечения в экономике.

Воробьев считает заявления Нетаньяху излишне амбициозными.

«Достаточно посмотреть на карту, а также учесть отсутствие у еврейского государства ресурсной базы. Израиль не может производить корабли, танковые двигатели и ракеты в количествах, необходимых для войны», — пояснил он.

По словам политолога, Нетаньяху сильно испортил отношения и с главным союзником в лице США, и с арабским миром. Теперь арабы вновь готовятся воевать с израильтянами, а Вашингтон может бросить строптивого союзника на произвол судьбы в случае большой войны на Ближнем Востоке, добавил эксперт.

«Спарта — плохой пример для Израиля. Внутренняя рыхлость и нестабильность, противостояние с мощнейшей империей и соседями почти 2000 лет назад окончилось для евреев потерей Иудейского царства и изгнанием», — резюмировал Воробьев.

