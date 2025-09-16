Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:32

Военэксперт заявил, что ЕС и Великобритания могут сбить самолет Нетаньяху

Военэксперт Собянин: Нетаньяху боится, что его самолет могут сбить в ЕС

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Маршрут полета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генассамблею ООН составлен таким образом, чтобы его не смогли сбить ПВО европейских государств и Великобритании, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. Таким образом он прокомментировал предполагаемую карту маршрута израильского борта номер один, которую опубликовала бывший депутат Кнессета Ксения Светлова.

Маршрут в США проложен таким образом, чтобы по минимуму входить в воздушное пространство арабских стран и категорически избежать пролета в зоне ответственности ПВО Европы. Значительная часть маршрута идет над территорией России и Северного Ледовитого океана, необитаемыми районами Гренландии и над Атлантикой, — рассказывает Собянин.

По его словам, можно было бы предположить, что Нетаньяху перестраховывается и не хочет лететь через ЕС, где в случае, например, вынужденной посадки его могут отправить в Гаагский суд по обвинению в военных преступлениях в Газе.

При этом он не летит по кратчайшему маршруту через Кольский полуостров, а уходит резко севернее на Новую Землю — подальше от ПВО Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии и также минуя потом зону ответственности Великобритании, которая остается сильно южнее, и Канады, отказываясь таким образом от «оптимальных» маршрутов.

Нельзя и опасно доверять президентам и премьерам Европы, которые в бабьей истерике «коалиции желающих» уже по факту отказались от военной дисциплины НАТО и предают даже в Вашингтоне интересы своих же стран ради комик-фюрера Украины Зеленского. Летать над Европой опасно для жизни. Лучше лететь с подстраховкой на многих военных аэродромах РФ в Арктике, чем довериться финнам, шведам, «желающим Зеленского», и колеблющейся до сих пор Норвегии, ранее самому верному военному союзнику США в Арктике, — говорит эксперт.

Ранее министры иностранных дел 15 западных государств призвали к признанию Палестины. Решение принято по итогам конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Среди этих стран Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия и Испания.

Антон Сидорчук
