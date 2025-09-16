Финляндия не спешит избавляться от связей с Россией Yle: в Финляндии не хотят тратить сотни тысяч евро на замену указателей в Россию

Замена дорожных указателей с названиями российских городов потребует от Финляндии затрат в сотни тысяч евро, сообщил финский эксперт в сфере транспорта Туомас Эстерман. По его словам, которые приводит телеканал Yle, по этой причине муниципалитеты не спешат с изменениями.

Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург. В Финляндии сотни указателей с этими направлениями, и их замена обойдется в огромную сумму. <…> Проект замены знаков настолько масштабный, что спешка тут точно не нужна, — поделился Эстерман.

Телеканал отмечает, что вопрос о замене знаков пока даже не рассматривается, поскольку закрытие границы с Россией носит временный характер. Однако если ограничения станут постоянными, возможен пересмотр этого решения. При этом Эстерман признает, что будущее приграничного движения нельзя предсказать.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.