16 сентября 2025 в 18:03

Политолог раскрыл, как Россия ответит на угрозы Британии из-за БПЛА

Аналитик Ткаченко предрек удар по базам Британии при ее попытках сбить БПЛА РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если Британия попытается сбить российский БПЛА в зоне СВО, то ВС РФ смогут нанести удар по базам, с которых будет осуществляться перехват, выразил мнение в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал угрозы МИД Соединенного Королевства о готовности применить силу против России.

На агрессивные заявления британцев мы ответим своими заявлениями от официальных представителей МИД России. Но если будут предприняты попытки сбивать дроны в зоне СВО, то тогда будет более жесткий ответ. По тем центрам или базам, откуда запускаются ракеты на перехват российских БПЛА, может быть нанесен удар, — заявил Ткаченко.

По мнению эксперта, Великобритания хочет перехватить у Германии ведущую роль в противостоянии России. Однако в реальности это противостояние может не состояться.

Но реально Лондон не собирается биться с Москвой. Сможет ли он продержаться в открытом конфликте — неясно, однако этого и не предполагается. Россия не собирается вторгаться в воздушное пространство НАТО, — сказал Ткаченко.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может нанести превентивный удар по Великобритании в случае угрозы с ее стороны. По его словам, российские военные возможности гарантируют быстрый и сокрушительный ответ на любую агрессию.

