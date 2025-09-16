Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане министр обороны РФ Андрей Белоусов (слева), руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной думы РФ Александр Сидякин (справа)

Опубликовано видео с учений «Запад-2025», которые посетил Путин МО РФ показало видео основного этапа учений «Запад-2025» на полигоне Мулино

В Нижегородской области на полигоне Мулино, который 16 сентября посетил президент РФ Владимир Путин, прошел основной этап стратегических учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России. Ведомство также предоставило кадры тренировочных маневров.

Основной, наиболее интенсивный этап практических действий войск [сил] совместного стратегического учения «Запад-2025» прошел в Нижегородской области на полигоне Мулино, <…> где были отработаны совместные действия воинских контингентов государств-партнеров в ходе нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах и разгрома агрессора, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в совместных действиях приняли участие воинские подразделения Бангладеш, Белоруссии, Индии и Ирана, а также оперативные группы от органов военного управления Буркина-Фасо, Конго и Мали. Также отмечается, что за учениями на полигоне Мулино наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств.

Ранее сообщалось, что глава государства в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне Мулино примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Он также осмотрел и другие образцы вооружения, специальной и военной техники.