16 сентября 2025 в 20:58

Пентагон принял решение по первым поставкам оружия ВСУ за счет НАТО

Пентагон утвердил первые оплаченные НАТО поставки оружия для ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пентагон утвердил поставку двух партий военной помощи Украине на сумму по $500 млн (41,4 млрд рублей) каждая за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби санкционировал эти поставки через новый механизм Prioritized Ukraine Requirements List.

Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List, — говорится в материале.

Ранее Палата представителей США проголосовала за выделение $400 млн (34 млрд рублей) на вооружение для Украины по программе USAI. Законопроект поддержали 231 депутат, против — 196.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные в Запорожской области изъяли крупную партию западного оружия, предназначенного для ВСУ. Груз в том числе содержал значительное количество американских ручных гранат.

