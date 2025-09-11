США приняли решение по выделению средств на оружие для Украины

Палата представителей США одобрила выделение $400 млн (34 млрд рублей) на производство оружия для Украины по программе USAI, пишет The New York Times. Законопроект прошел с трудом — 231 голос «за», против — 196.
Программа предполагает финансирование оборонных предприятий для производства и закупки военной техники, которую при необходимости могут передать Киеву. Однако поставка оружия в Украину не автоматическая — решение принимает министр обороны. Пентагон обязан информировать Конгресс о планах приостановки или отмены военной помощи.
Ранее в разведке российской группировки войск «Днепр» сообщили, что украинские войска все чаще применяют противопехотные мины НАТО с различными взрывными датчиками. Причем их количество у ВСУ продолжает расти.
Кроме того, Украина продемонстрировала новую крылатую ракету, которую специалисты считают модернизированной версией комплекса «Нептун». По имеющейся информации, она может поражать морские и наземные цели на расстоянии до 1000 км. Ракета получила неофициальное название «Длинный Нептун». Работы над ней начались в ноябре 2023 года, а испытания прошли в марте 2025 года.