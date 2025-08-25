Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км Defense Express: модифицированная ракета «Нептун» пролетает до 1000 километров

Украинский государственный портал «Зброя» («Оружие») показал ко Дню независимости новую крылатую ракету, которую эксперты считают модификацией комплекса «Нептун». По данным издания Defense Express, изделие способно поражать не только морские, но и наземные цели на расстоянии до тысячи километров.

Никаких характеристик этой ракеты не обнародовано, но параметр дальности — 1 тысяча км — объявлялся ранее, как и то, что ракета предназначена для поражения наземных целей, — говорится в публикации.

Ракета получила неофициальное наименование «Длинный Нептун». По данным издания, ее разработка ведется с ноября 2023 года, испытания ракеты прошли в марте этого года.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал «Сапсан» единственной украинской ракетой, способной долететь до Москвы. Его дальность составляет около 500 км. Для примера, максимальная дальность ракеты «Нептун» составляет 250 км, добавил Дандыкин.

Позже ФСБ опубликовала карту с радиусом поражения баллистических ракет «Сапсан», если бы они запускались с территории Украины. На изображении видно, что под удар попадут города Центрального и Южного федеральных округов России, в том числе Москва, территория Донецкой Народной Республики, Белоруссия, часть Литвы и Латвии.