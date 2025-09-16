Празднование Дня города в Москве
Блогер Бустер обзавелся новой роскошью за десятки миллионов рублей

Стример Бустер купил Cadillac Escalade за 20 млн рублей

Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) Фото: Социальные сети

Популярный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) похвастался новой покупкой — Cadillac Escalade 2025 года выпуска. Машина обошлась блогеру минимум в 20 млн рублей. Автомобиль укомплектован белым салоном, а в зависимости от версии стоимость таких моделей в России может достигать почти 30 млн рублей.

Ранее, как сообщил Telegram-канал Baza, у блогера Влада Бумаги образовалась налоговая задолженность в 2 млн рублей, что грозит ему штрафами и блокировкой счетов. По данным источника, прежде связанные с ним компании, включая ООО «Бумажная бумага», накопили долги на сотни миллионов рублей. Baza также уточняет, что несколько аффилированных предприятий тоже задолжали кредиторам миллионы.

До этого мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) начала распродавать ее вещи из-за финансовых трудностей семьи. Среди лотов — сумка Bottega Veneta за 55 тысяч рублей вместо 156 тысяч и аксессуары Chanel за 250 тысяч рублей. Источником доходов ранее были продажи курсов, но этот канал иссяк.

