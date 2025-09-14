Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 15:36

Популярный блогер оказался должен налоговикам 2 млн рублей

Baza: у блогера Влада Бумаги образовался долг перед ФНС в 2 млн рублей

Влад Бумага Влад Бумага Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что у популярного блогера Влада Бумаги образовалась задолженность перед бюджетом в размере 2 млн рублей. По данным источника, в случае неуплаты долга ему грозят финансовые санкции в виде штрафов и пеней, а также возможная блокировка банковских счетов.

По информации Baza, это не первые финансовые проблемы медийной личности — ранее у связанных с ним компаний уже возникали значительные долги. Как отмечают авторы, в начале 2024 года компания ООО «Бумажная бумага», связанная с блогером и занимавшаяся производством снеков и напитков, имела кредитную нагрузку, превышающую полмиллиарда рублей. Несколько других предприятий, аффилированных с Бумагой, также задолжали кредиторам миллионы рублей, отметил канал.

Ранее стало известно, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура завершила расследование по их уголовному делу, предъявив обвинение в незаконном выводе за границу более 250 млн рублей. Мать блогера начала распродавать вещи дочери, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Раньше доходы семьи обеспечивались продажей курсов и марафонов.

долги
блогеры
ФНС
деньги
