16 сентября 2025 в 20:30

Помоги ему сам: что делать, если на ваших глазах упал человек?

Помоги ему сам: что делать, если на ваших глазах упал человек? Помоги ему сам: что делать, если на ваших глазах упал человек? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представьте, что вы идете по улице, и тут на ваших глазах падает человек: это может быть обморок, сердечный приступ или травма, к примеру, на скользком тротуаре. Увидеть человека, упавшего на улице, — стрессовая ситуация, в которой важно не растеряться. Ваши правильные действия могут спасти ему жизнь или предотвратить серьезные осложнения. Давайте разберем, что именно нужно делать.

Как понять, что нужно срочно действовать?

Падение на улице опасно не только ушибами, но и потерей сознания от удара, переломами, черепно-мозговыми травмами или проблемами с сердцем. Его может вызвать гололед, резкий скачок давления, головокружение, обострение хронического заболевания или эпилептический припадок.

Подойдите к лежащему незнакомцу и громко спросите: «Вам нужна помощь?» Если человек не отвечает, аккуратно потрясите его за плечо. Без сознания? Немедленно проверьте дыхание. Наклонитесь к его рту и носу, чтобы услышать или почувствовать дыхание, посмотрите, двигается ли грудная клетка. Пульс удобнее проверять на шее (сонная артерия). Далее вы должны действовать четко и оперативно.

1. Вызовите скорую (103 или 112). Говорите четко: назовите адрес, пол и примерный возраст человека, опишите состояние (без сознания, дышит / не дышит). Диспетчер — профессионал, он будет задавать вопросы. Просто слушайте и отвечайте. Это поможет вам успокоиться.

2. Если человек дышит, осторожно поверните его на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. Подложите что-то под голову.

3. Не давайте воду или лекарства, не пытайтесь посадить или поднять его — это может навредить при возможных переломах или внутренних травмах.

Первая помощь упавшему на улице Первая помощь упавшему на улице Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обязаны ли вы ждать бригаду скорой помощи?

Да, обязательно. Дождитесь медиков, чтобы передать им всю информацию и быть уверенным, что человек в надежных руках.

Почему нельзя пройти мимо упавшего?

Пройти мимо потерявшего равновесие или сознание человека как минимум не этично, это признак равнодушия и невоспитанности. В холодное время года, осенью или зимой, последствия безразличия могут быть фатальны. Без сознания человек не чувствует холода и может быстро получить тяжелое переохлаждение и обморожение, что грозит ампутацией или даже летальным исходом. Ваш звонок в скорую — это шанс спасти ему жизнь.

Не забывайте, что на его месте можете оказаться и вы, и ваши близкие. А ответственность за неоказание помощи и оставление в опасности никто не отменял (ст. 124 и 125 УК РФ соответственно).

Знание основ первой помощи упавшему на улице — это простая человеческая ответственность, которая делает мир добрее и безопаснее. Не будьте равнодушны.

Ранее мы рассказывали, как правильно вести себя при ДТП.

помощь
советы
лайфхаки
гололед
люди
первая помощь
Валентина Еремеева
В. Еремеева
